Мосгордума приняла бюджет городского фонда ОМС на 2025-2027 годы

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Депутаты Мосгордумы одобрили бюджет Московского городского фонда обязательного медицинского страхования (МГФОМС) на ближайшие три года, передает корреспондент "Интерфакса".

Комментируя рассмотрение проекта этого бюджета, спикер Мосгордумы Алексей Шапошников назвал забору о здоровье москвичей одним из приоритетом социальной политики города. Он также отметил, что "Столичное здравоохранение" останется крупнейшей городской программой. На ее реализацию в бюджете города на 2025 год заложено порядка 1,1 трлн рублей с учетом бюджетных ассигнований и средств Фонда ОМС.

Объем дохода Московского городского фонда обязательного медицинского страхования в 2025 году, согласно бюджету, составит 518 570,3 млн рублей, на 2026 год запланирован доход в 556 846,7 млн рублей, на 2027 год - 592 846,5 млн рублей.

Оценка расходов бюджета Московского городского фонда прогнозируется на 2025 год в размере 518 570,3 млн рублей.

В 2025 году на обеспечение медпомощи на территории Москвы уйдет 466 745,5 млн рублей; на совершенствование оказания специализированной высокотехнологичной медицинской помощи за счет межбюджетного трансферта Москвы - 2 643 млн, в том числе 571,8 млн рублей - охрана здоровья матери и ребенка, оказание медуслуг перинатального скрининга.

Предусмотрены расходы на оказание медпомощи для москвичей, которые находятся на других территориях - 14,8 млрд рублей. Также предусмотрена оплата медпомощи, оказанная неидентифицированным и незастрахованным по ОМС гражданам, в размере 7 496,4 млн рублей и оплата медпомощи жителям других регионов, получившим помощь в медучреждениях участников территориальной программы Москвы, - 41 561,9 млн рублей. Предусмотрены расходы на финансовое и материально-техническое обеспечение Московского городского фонда в размере 2 766,5 млн рублей.

Как уточнила в Мосгордуме директор фонда Ирина Урванова, расчет показателей бюджета Московского городского фонда произведен из численности граждан, застрахованных по обязательному медицинскому страхованию Москвы, на 1 января 2024 года в количестве 13 176 332 человека. Прирост застрахованных к бюджету 2024 года составил 127 007 человек.