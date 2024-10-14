Дептранс Москвы рекомендовал пользоваться городским транспортом из-за дождя

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Столичный департамент транспорта рекомендует москвичам использовать городской транспорт для поездок по городу из-за дождя.

В дептрансе отметили со ссылкой на прогноз синоптиков, что до конца дня в столице ожидается мокрый снег, дождь и ветер до 15 м/с.

По данным департамента, интенсивное движение в настоящее время наблюдается на МКАД в районе Ленинградского шоссе, на Ярославском шоссе в районе Северянинского путепровода по направлению в центр, а также на внешней стороне ТТК в районе Бережковского моста.

Вечером локальные затруднения ожидаются на МКАД, ТТК и на магистралях по направлению в область.