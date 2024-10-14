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Солнечная погода вернется в Москву в выходные

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Повышение температуры до плюс 12 градусов и солнечная погода прогнозируется в Москве к концу недели, осадки прекратятся в среду, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В середине октября наступает период с красивым названием "предзимье". Этот период связан с изменением циркуляции, которая характерна для этого времени года. Это будет приводить к частым изменениям условий погоды. Кстати, на этой неделе москвичи это ощутят", - сказал Вильфанд.

Он уточнил, что самым холодным днем на этой неделе будет понедельник, сегодня в столичном регионе температура на 3 градуса ниже нормы.

Завтра температура в Москве будет повышаться, днем столбики термометров будут подниматься до плюс 5 - плюс 7 градусов. "Дождь будет ослабевать, он еще будет, но именно дождь, уже мокрого снега не прогнозируется", - добавил Вильфанд.

Со среды в Москве, как уточнил научный руководитель Гидрометцентра, будет заметно подрастать давление, к четвергу по сравнению с понедельником оно поднимется на 15 мм ртутного столба - с 745 мм до 760 мм, что также приведет к изменениям погоды.

В среду и четверг ночная температура повысится и будет от плюс 3 до плюс 5 градусов, днем - плюс 6 - плюс 8. В среду ожидаются местами кратковременные дожди, в четверг осадков не прогнозируется.

В пятницу из-за малооблачной погоды температура ночью понизится до минус 2 - плюс 3 градусов, днем прогнозируется плюс 5-10 градусов. Осадков не ожидается.

"И вот уже в субботу температура ночью минус 1 - плюс 4 градуса, а днем уже будут столбики термометров стремиться и даже переваливать через 10-градусную отметку, плюс 10 - плюс 11 градусов. В воскресенье уже и ночная температура повыше - около плюс 4 - плюс 5, и дневная температура уже в диапазоне плюс 8 - плюс 13 по области, а в Москве плюс 11 - плюс 12 градусов. В субботу и воскресенье малооблачно, без осадков и солнечно", - добавил Вильфанд.

Роман Вильфанд Москва Гидрометцентр РФ
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