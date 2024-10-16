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Более 10 млрд руб. потратят на цифровые технологии для обеспечения безопасности в Москве в 2025 г.

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Расходы на реализацию столичной госпрограммы по внедрению цифровых технологий для обеспечения правопорядка в городе составят в следующем году 10 млрд 61 млн рублей.

Согласно внесенному в Мосгордуму проекту бюджета Москвы на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов, в 2026 году расходы на госпрограмму составят 5 млрд 354 млн рублей, в 2027-м - 2 млрд 486 млн рублей.

Как ранее сообщил мэр столицы Сергей Собянин, 50% расходов будут направлены на соцподдержку москвичей.

Сергей Собянин Москва Мосгордума
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