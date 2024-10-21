На семьи с детьми в трехлетнем бюджете заложено более 10 трлн рублей

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - В трехлетнем проекте федерального бюджета предусмотрено более 10 трлн рублей на расходы в сферах, касающихся семей с детьми, сказал журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"В ближайшие три года "детский" бюджет превысит 10 трлн рублей, на выплату единого детского пособия предусмотрено более 4 трлн рублей", - сообщил он.

Также, по его словам, в проекте бюджета 1,7 трлн рублей будет направлено на выплату материнского капитала, размер которого ежегодно индексируется с учетом уровня инфляции, в том числе предусмотрена выплата остатка средств маткапитала, если он составляет не более 10 тысяч рублей.

"37,5 млрд рублей будет выделено на поддержку региональных программ по повышению рождаемости в субъектах РФ, в которых суммарный коэффициент рождаемости по итогам 2023 года ниже среднероссийского", - уточнил председатель Госдумы.

"Для нас, как и в предыдущие годы, приоритетом является выполнение социальных обязательств перед гражданами", - отметил Володин.

По его словам, в первом чтении Госдума рассмотрит проект бюджета 24 октября, начало заседания запланировано на 10:00, продлится оно, как ожидается, около шести часов.