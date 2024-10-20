Собянин сообщил об отражении атаки беспилотника в Раменском городском округе

На месте падения обломков разрушений и пострадавших нет

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении беспилотника в Раменском городском округе.

"Силами ПВО Минобороны в Раменском городском округе отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет", - написал Собянин в своем телеграм-канале в ночь на воскресенье.

Специалисты экстренных служб работают на месте, добавил мэр Москвы.