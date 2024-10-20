Четыре человека получили легкие осколочные ранения при атаке БПЛА в Нижегородской области

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Атака БПЛА произошла в Нижегородской области, есть пострадавшие, сообщил губернатор региона Глеб Никитин в воскресенье.

"Ночью средства ПВО и радиоэлектронной борьбы отразили атаку БПЛА на территории дзержинской промзоны", - написал он в своем телеграм-канале.

"По предварительным данным, четверо сотрудников пожарной части, расположенной на территории промпредприятия, получили легкие осколочные ранения - им оказана необходимая медицинская помощь, все отпущены домой", - сообщил Никитин.

На месте падения обломков работают оперативные службы, добавил губернатор.