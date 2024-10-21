ЗАГСы Москвы увеличат количество свадебных дат в новогодние праздники

Фото: EPA/ТАСС

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - В Москве изменили график работы дворцов бракосочетания в новогодние праздники, в 2025 году можно будет зарегистрировать брак в праздничные дни с 3 по 8 января включительно, сообщила заммэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"С каждым новым сезоном все больше молодоженов выбирают новогодние праздники для своей свадьбы, именно поэтому мы пересмотрели график работы дворцов бракосочетания и увеличили количество доступных дат в этот период. Это даст возможность парам легче спланировать свое событие, добавив в него атмосферу праздника и волшебства", - сказала она.

Прием заявлений уже открыт, и подать их можно как в электронном формате, так и лично в пяти дворцах бракосочетания. Зарегистрировать свои отношения в праздничной атмосфере смогут более 250 пар, отметила заммэра.

С 2020 года столичные ЗАГСы работали в новогодние праздники с 4 по 7 января. Ракова сказала, что регистрация брака в январе для многих пар символична: начало нового года совпадает с созданием новой семьи. Так, в Рождество 2020 года поженились около 60 пар, а в последующие годы это число стабильно составляло около 50 пар.

Согласно графику на 2025 год, 3 января молодожены смогут зарегистрировать брак в Дворце бракосочетания №4, 4 января - в Южном Бутове и Кутузовском дворцах, 5 января - в Шипиловском Дворце, 6 января - в Дворце бракосочетания №1, 7 января - в Дворце бракосочетания №4 и Южном Бутово, а 8 января - в Кутузовском Дворце бракосочетания.

Для проведения торжественных мероприятий в Москве доступно более 50 мест, среди которых как дворцы бракосочетания, так и музеи, станции метро, усадьбы и рестораны.