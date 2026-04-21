Молодожены смогут месяц бесплатно посещать Национальный музей Татарстана

Акция доступна для жителей всех регионов России и будет действовать до конца года

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Национальный музей Татарстана организует бесплатное посещение музея и его филиалов для молодоженов, сообщил на пресс-конференции генеральный директор музея Айрат Файзрахманов.

"В течение месяца после того, как молодая пара заключила брак, она может пройти в любой из филиалов музея бесплатно", - сказал он.

Чтобы воспользоваться предложением, достаточно предъявить паспорт с отметкой о регистрации брака, свидетельство о заключении брака или его электронную версию.

"Это не просто акция, мы хотим, чтобы молодожены вот так приобщались к нашему историко-культурному наследию, ходили потом дальше семьями (в музеи - ИФ)", - добавил Файзрахманов.

Акция доступна не только для жителей Татарстана, но и других регионов России, приезжающих на отдых в Казань.

Программа будет действовать весь 2026 год. Она охватит все 12 филиалов, расположенных в Казани, а также ряд музеев в районах республики, уточняет Минкультуры Татарстана.