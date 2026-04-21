Молодожены смогут месяц бесплатно посещать Национальный музей Татарстана

Акция доступна для жителей всех регионов России и будет действовать до конца года

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Национальный музей Татарстана организует бесплатное посещение музея и его филиалов для молодоженов, сообщил на пресс-конференции генеральный директор музея Айрат Файзрахманов.

"В течение месяца после того, как молодая пара заключила брак, она может пройти в любой из филиалов музея бесплатно", - сказал он.

Чтобы воспользоваться предложением, достаточно предъявить паспорт с отметкой о регистрации брака, свидетельство о заключении брака или его электронную версию.

"Это не просто акция, мы хотим, чтобы молодожены вот так приобщались к нашему историко-культурному наследию, ходили потом дальше семьями (в музеи - ИФ)", - добавил Файзрахманов.

Акция доступна не только для жителей Татарстана, но и других регионов России, приезжающих на отдых в Казань.

Программа будет действовать весь 2026 год. Она охватит все 12 филиалов, расположенных в Казани, а также ряд музеев в районах республики, уточняет Минкультуры Татарстана.

Минкультуры Татарстан Казань Айрат Файзрахманов
Новости по теме

Президент РФ выразил уверенность в том, что цели СВО будут достигнуты

 Президент РФ выразил уверенность в том, что цели СВО будут достигнуты

"Эксмо" подтвердило допрос своего гендиректора Капьева по делу об экстремизме

 "Эксмо" подтвердило допрос своего гендиректора Капьева по делу об экстремизме

Дума разрешила таможенникам уничтожать дроны для защиты своих объектов

Путин уверен, что попытки дестабилизировать общество в РФ в ходе выборов будут пресечены

 Путин уверен, что попытки дестабилизировать общество в РФ в ходе выборов будут пресечены

Задержан гендиректор издательства "Эксмо" Евгений Капьев

 Задержан гендиректор издательства "Эксмо" Евгений Капьев

Ученые зафиксировали двойной крупный выброс протуберанцев на Солнце

 Ученые зафиксировали двойной крупный выброс протуберанцев на Солнце

Медведев считает, что США не вступятся за Европу в случае гипотетического конфликта с РФ

Основные слушания по иску к владельцам танкеров "Волгонефть" начнутся 24 июня

Закон об использовании созданных ИИ образов в агитации на выборах принят Думой

 Закон об использовании созданных ИИ образов в агитации на выборах принят Думой

В Думу внесен законопроект о возможности пересдачи ЕГЭ по двум и более предметам
Хроники событий
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 138 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9072 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1812 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 437 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 100 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 75 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов