В Москве доля безналичных оплат проезда в метро составила рекордные 91%

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Доля безналичных оплат проезда в московском метро достигла рекордного уровня с момента запуска платежных сервисов - более 91%, сообщил городской Департамент транспорта.

"Доля безналичных оплат в кассах, автоматах по продаже билетов, на информационных терминалах и турникетах метро достигла рекордных 91,2%. Такие результаты зафиксировали впервые с момента запуска платежных сервисов", - говорится в сообщении.

Самыми удобными способами оплаты для пассажиров чиновники назвали являются оплату по биометрии, виртуальную "Тройку", СБП, а также банковскую карту или платежный стикер.

"Благодаря внедрению цифровых решений жителям столицы доступны удобные, быстрые и экологичные платежные инструменты. Москва входит в число мировых лидеров по количеству способов оплаты проезда", - прокомментировал заммэра города Максим Ликсутов.