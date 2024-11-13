Иностранных туристов обяжут сдавать биометрию в аэропортах РФ

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - В России с 1 декабря 2024 года по 30 июня 2026 года проведут эксперимент по сдаче биометрии для иностранцев и лиц без гражданства, пересекающих границу России.

Постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Документ опубликован в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

В период с 00:00 минут 1 декабря 2024 г. до 23:59 30 июня 2026 года систему апробируют в московских аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский, а также на автомобильном грузо-пассажирском постоянном многостороннем пункте пропуска Маштаково (Оренбургская область), говорится в постановлении.

В период с 00:00 30 июня 2025 г. до 23:59 30 июня 2026 г. эксперимент проведут во всех пунктах пропуска.

При прохождении пограничного контроля в период проведения эксперимента будет осуществляться сбор биометрических персональных данных (фотографического изображения лица и папиллярных узоров пальцев рук человека).

В постановлении отмечается, что эксперимент по сдаче биометрических данных не коснется граждан Белоруссии.

Сдавать биометрические данные не придется сотрудникам дипломатических представительств и работникам консульских учреждений в РФ, а также членам их семей, должностным лицам международных организаций (представительств международных организаций), заключивших соглашения с правительством России об условиях пребывания на территории страны, и членам их семей, а также должностным лицам международных организаций, въезжающих или выезжающих в/из РФ в связи с исполнением служебных обязанностей.

Эта мера не коснется владельцев дипломатических и служебных паспортов (в том числе специальных, официальных и иных паспортов, признаваемых в Российской Федерации в этом качестве) и иных действительных документов, удостоверяющих их личность и признаваемых РФ в этом качестве, при наличии в них дипломатической или служебной визы, въезжающих или выезжающих из страны в связи с исполнением служебных обязанностей или в составе официальных делегаций, а также членов их семей.

Среди исключений - иностранные граждане с национальными паспортами при наличии в них дипломатической или служебной визы, иностранные лица без гражданства, не достигшие шестилетнего возраста.

МВД РФ не позднее 7 дней со дня вступления в силу настоящего постановления надо уведомить о проведении эксперимента дипломатические представительства и консульские учреждения иностранных государств, Минтрансу - уведомить о проведении эксперимента государственные органы в сфере транспорта иностранных государств, говорится в постановлении.

"Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации обеспечить публикацию информационно-справочных материалов в федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" с разъяснениями положении настоящего постановления на английском, арабском, испанском, казахском, киргизском, китайском, русском, таджикском, узбекском и французском языках", - добавили в правительстве.

В периоды проведения эксперимента МВД, Минцифры, ФСБ и ФНС "обеспечить доступ правительства Москвы к сведениям об иностранных гражданах и лицах без гражданства из государственных информационных систем, используемых для проведения эксперимента, в соответствии с законодательством Российской Федерации и на основании соглашений, предусматривающих в том числе состав таких сведении, порядок их сбора, хранения и обработки с использованием указанных государственных информационных систем.

"Органами государственной власти, уполномоченными на проведение эксперимента, являются министерство внутренних дел Российской Федерации, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, министерство иностранных дел Российской Федерации, министерство транспорта Российской Федерации, Федеральная служба безопасности Российской Федерации, Федеральная налоговая служба, Федеральное агентство воздушного транспорта, а также правительство Москвы", - говорится в документе.

"Организациями, участвующими в проведении эксперимента, являются государственное бюджетное учреждение города Москвы "Многофункциональный миграционный центр" и оператор государственной информационной системы "Единая система идентификации и аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных", - добавили в правительстве.

Иностранный гражданин или лицо без гражданства, планирующие въезд в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, должны пройти процедуру регистрации в единой системе идентификации и аутентификации с использованием мобильного приложения единого портала, предоставить свои фотографии и биометрические персональные данные.

В случае въезда иностранца в порядке, требующем получения визы, в период проведения эксперимента, осуществляются следующие действия:

а) оператором единой системы идентификации и аутентификации автоматическое размещение в единой системе идентификации и аутентификации сведений об иностранном гражданине или лице без гражданства, содержащихся в информации в объеме выданных виз, в случае получения Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации такой информации от уполномоченного государственного органа, выдавшего (оформившего) визу;

б) оператором единой биометрической системы автоматическое размещение в единой биометрической системе биометрических персональных данных иностранного гражданина или лица без гражданства, а именно изображения лица человека, полученного с помощью фотовидеоустройств (далее - фотографическое изображение лица), в случае получения таких сведений от уполномоченного государственного органа, выдавшего (оформившего) визу;

в) оператором единой биометрической системы связывание биометрических персональных данных иностранного гражданина или лица без гражданства, размещаемых в единой биометрической системе в соответствии с подпунктом "б" настоящего пункта, с идентификатором сведений об иностранном лице или лице без гражданства в единой системе идентификации и аутентификации.

"Биометрические персональные данные иностранного гражданина и лица без гражданства передаются в государственные информационные системы уполномоченных органов и организаций, участвующих в проведении эксперимента, для идентификации или аутентификации иностранного гражданина или лица без гражданства", - говорится в постановлении.