Суд запретил жителю Бутова держать коз в нарушение ветеринарных правил

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Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Зюзинский суд Москвы запретил жителю Бутова держать коз до тех пор, пока он не выполнит требования Федерального закона о ветеринарии и Ветеринарных правил, утвержденных Минсельхозом, сообщила пресс-служба судов столицы.

Это решение суд принял по иску Комитета ветеринарии города Москвы к Аникееву В.Б. Комитет подал на москвича в суд 2 августа.

Как было сказано в иске, "ГБУ "Мосветобъединение" обнаружило вблизи многоквартирных домов по улице Изюмской и вблизи станции метро Скобелевская коз, пасущихся в отсутствие контроля со стороны владельца, что привело к загрязнению окружающей среды отходами животноводства (навозом)".

Жители Бутова не раз жаловались на коз, которые залезали на автомобили и портили клумбы.

Комитет ветеринарии сослался на эти жалобы, а также на то, что хозяин животных игнорирует предостережения "Мосветобьединения" и Управления Россельхознадзора. Также истец указал, что из-за нарушения ответчиком ветеринарных правил в районе могут возникнуть и распространиться заразные заболевания, опасные и для животных, и для людей.