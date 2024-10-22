Что произошло за день: вторник, 22 октября

Разморозка части средств клиентов Т-Банка, новое дело против Рауфа Арашукова, ситуация со сливочным маслом и решение суда о бутовских козах

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Владимир Путин провел переговоры с Си Цзиньпином и Нарендрой Моди.

- Т-Банк разморозил часть средств клиентов по фондам в долларах и евро на сумму 3,5 млрд рублей. Речь идет о разморозке части средств валютных фондов "Вечный портфель", которые раньше были заблокированы из-за санкций.

- Новым главой Роснедр назначен Олег Казанов, ранее - гендиректор ФГБУ "Всероссийский институт минерального сырья".

- Госдума приняла законы об увеличении МРОТ в 2025 году до 22 440 рублей, об отмене ежемесячной "нашлепки" к НДПИ на газ в размере 50 млрд рублей, о повышении ряда государственных пошлин, а также акцизов на табак, алкоголь и сладкие напитки.

- Пожизненно осужденный экс-сенатор Рауф Арашуков стал фигурантом дела о взятке сотрудникам колонии "Черный дельфин".

- Российская журналистка Инесса Паперная погибла в Узбекистане. Паперную, ее друга и гражданина Узбекистана нашли мертвыми в двух номерах отеля, предварительная причина смерти - отравление неизвестной этиологии.

- Российский рынок полностью обеспечен сливочным маслом, заявили в Минсельхозе. Ранее "Известия" сообщили, что крупные компании начали сокращать производство масла или приостанавливать его отгрузки сетям, а также предупреждать о повышении цен.

- Зюзинский суд Москвы запретил жителю Бутова держать коз в нарушение ветеринарных правил. Это решение суд принял по иску Комитета ветеринарии города Москвы.