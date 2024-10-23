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В Москве на желтой ветке метро прерывали движение из-за человека на пути

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - В московском метро остановлено движение на восточном участке Калининской линии по направлению в центр города, сообщил Департамент транспорта столицы. Причина этого - падение человека на пути.

"На Калининской линии (8) нет движения от станции "Новогиреево" до "Марксистской". В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами", - говорится в сообщении.

Сбой в движении продолжался чуть больше получаса. Сообщение о проблеме опубликовано в телеграм-канале департамента в 14:20. Сообщение о том, что движение возобновилось и возвращается в график, в 14:56.

Москва Дептранс Московский метрополитен
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