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Движение на Калининской линии метро Москвы восстановлено после инцидента на пути

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Движение поездов на Калининской линии московского метрополитена восстановлено и введено в график после приостановки из-за человека на пути, сообщает столичный департамент транспорта.

"Движение на Калининской линии (8) восстановлено и вводится в график", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале ведомства в среду.

Ранее сообщалось, что движение поездов Калининской линии от станции "Новогиреево" до "Марксистской" было остановлено из-за человека на пути. В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.

метро Москва
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