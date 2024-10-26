За 10 лет на ВДНХ отреставрировали 38 объектов культурного наследия

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - За десять лет на ВДНХ отреставрировано 38 из 49 объектов культурного наследия, среди них исторические павильоны, фонтаны, скульптуры и памятники, ведутся работы еще на шести объектах, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Близится к завершению реставрация павильона №8 "Юные натуралисты". Возвращено остекление купола, при этом все подлинные металлические конструкции 1954 года удалось сохранить. Воссозданы роскошные люстры, барельефы и терраццо - цветное бетонное покрытие с мраморной крошкой", - написал мэр в своем телеграм-канале в субботу.

В рамках реставрации павильона №67 "Советская печать" привели в порядок и вернули на места деревянные скульптуры авторства мастера резьбы по дереву Льва Кардашева, добавил он. Утраченные фрагменты восстановлены с использованием техники 1950-х годов.

В павильоне №6 "Химия" продолжают реставрацию, специалисты воссоздают исторические витражи из разноцветных стеклянных деталей. По архивным чертежам и фотографиям восстановили утраченную скульптуру "Колхозник и колхозница с гербом Литовской ССР", венчавшую здание.