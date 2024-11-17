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Новая выставка Третьяковской галереи откроется на следующей неделе на ВДНХ

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - С 21 ноября до сентября 2025 года в столице будет работать новая выставка Третьяковской галереи в главном павильоне ВДНХ, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье.

"С 21 ноября Третьяковская галерея представит шедевры отечественного искусства XX-XXI веков в павильоне №1. Эта выставка - первое культурное событие после реставрации исторического здания в рамках программы "Возрождение ВДНХ", - написал он в своем телеграм-канале.

Собянин уточнил, что экспонаты связаны с историей строительства павильона "Центральный". В экспозиции представлены произведения советских и современных художников.

Мэр добавил, что "особое внимание - скульптурным и монументальным произведениям, включая знаменитую композицию "Рабочий и колхозница" Веры Мухиной, мозаике и картинам, посвященным труду и патриотизму".

Москва ВДНХ Третьяковская галерея Сергей Собянин
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