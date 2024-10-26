График движения поездов временно изменится на МЦД-4

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - На четвертом Московском диаметре временно изменится график движения поездов 26-27 октября, 3-4 и 9-11 ноября из-за ремонта путевой инфраструктуры, сообщили в субботу на сайте мэра Москвы.

"На участке от Солнечной до Лесного Городка поезда в обе стороны будут следовать по одному пути (к Железнодорожной). На станции Лесной Городок возможно изменение путей отправления, поэтому пассажирам необходимо уточнять информацию на табло и следить за звуковыми оповещениями перед выходом на платформу", - говорится в сообщении.

Так, на участке от станции "Мещерская" до "Площади Трех Вокзалов" интервал движения поездов увеличится до 30 минут, на Калужском - до одного часа 20 минут. Назначены дополнительные составы от и до Киевского вокзала, которые будут следовать по третьему и четвертому путям с остановками на станциях Минская, "Аминьевская", "Очаково", "Переделкино" и "Апрелевка".

Часть поездов со стороны станции "Железнодорожная" проследует укороченными маршрутами от и до "Поклонной", "Мещерской" и "Лесного Городка".

"На Нижегородском направлении МЦД-4 часть поездов со стороны Железнодорожной проследует укороченными маршрутами от и до Нижегородской и Площади Трех вокзалов. При этом интервал их движения в течение дня увеличат до 15 минут", - говорится в сообщении.

Другие изменения

Накануне сообщалось, что график движения на МЦД-3 изменится с 26 октября по 24 ноября.

"В этот период совместно с РЖД проведем масштабные работы по развитию инфраструктуры станции "Раменское", а также, чтобы избежать дополнительных "окон", выполним капитальный ремонт III пути на станции "Люберцы-1", - сообщил департамент транспорта Москвы.

На Казанском направлении поезда дальнего пригорода по направлению из Москвы не будут останавливаться на станции "Ипподром", часть поездов проследует участок от станции "Панки" до "Есенинской" без остановки, некоторые поезда будут идти укороченными маршрутами от станций "Панки" и "Быково" и обратно. Интервалы движения в течение дня частично увеличатся до 15 минут, после 23:00 - до 30 минут. Часть экспрессов Москва - Раменское отменится.

Помимо этого, в выходные 26-27 октября и 9-10 ноября будет отменена часть поездов Куровского направления. Возможно также изменение путей проследования поездов на участке от "Люберец-1" до "Раменского".

На Ленинградском направлении с 23:00 до 07:00 интервалы движения частично увеличатся до 20 минут, отмечается в сообщении.

На станции "Митьково" изменится время отправления последних поездов МЦД, интервалы движения в течение дня частично увеличатся до 20 минут, сообщили в дептрансе.