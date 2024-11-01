Роскомнадзор сообщил о кратковременном сбое в сети МТС в Москве

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Кратковременный сбой в сети МТС, который затронул пользователей фиксированного интернет-доступа, устранен, сообщила пресс-служба Роскомнадзора (РКН).

"1 ноября 2024 года с 17:58 до 18:25 Роскомнадзор зафиксировал сбой на сети МТС в Москве. Сбой затронул пользователей фиксированного доступа в сеть "Интернет"", - сообщает пресс-служба.

По данным РКН, специалисты оператора в течение 30 минут устранили неисправность и восстановили предоставление услуг абонентам.

Ранее некоторые пользователи пожаловались на сбой в работе интернета в основном на стационарных устройствах в столице.