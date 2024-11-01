Форма регистрации крупных каналов и пабликов открылась на Госуслугах

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Механизм регистрации владельцев страниц в социальных сетях, на которые подписано более 10 тыс. пользователей, заработал на портале государственных и муниципальных услуг (Госуслуги), сообщает Минцифры России.

"На портале Госуслуг заработал механизм регистрации владельцев каналов и страниц в соцсетях, имеющих более 10 тыс. подписчиков. После добровольной идентификации каналы/страницы будут включаться Роскомнадзором в специальный перечень", - говорится в сообщении.

"Регистрация доступна как для физических, так и для юридических лиц и ИП, граждан России и иностранцев с подтверждённой учётной записью", - отмечается в сообщении.

Минцифры напоминает, что "если канал или страница не будут включены в перечень, рекламодатели не смогут размещать в них рекламу, а другие каналы не смогут репостить их сообщения". Эти ограничения вступят в силу с 1 января 2025 года, уточняется в сообщении.

В министерстве пояснили, что владельцы каналов/страниц теперь могут направить через специальную форму минимальный объём базовых сведений о себе и своём канале, включая контактные данные.

После этого заявке будет присвоен уникальный номер, который в течение трёх дней нужно разместить в закрепленном сообщении или описании канала/страницы, чтобы Роскомнадзор мог подтвердить принадлежность канала/страницы автору заявки.

В течение 10 рабочих дней Роскомнадзор примет решение о включении канала/страницы в перечень, а уведомление об этом придёт владельцу канала в личный кабинет на Госуслугах.

"После включения в перечень владелец канала/страницы должен разместить в её описании уникальную ссылку на запись в реестре Роскомнадзора. По ней другие пользователи и рекламодатели смогут проверить, действительно ли паблик находится в перечне", - говорится в сообщении.

8 августа президент РФ Владимир Путин подписал закон, регулирующий работу сервисов обмена мгновенными сообщениями, в частности, телеграм-каналов. Согласно закону, владельцы страниц в социальных сетях с аудиторией более 10 тыс. с 1 ноября обязаны подать в РКН сведения о себе в порядке и составе, установленном правительством.

Для незарегистрированных в перечне РКН каналов "10 тыс.+" с 1 января 2025 года законом устанавливаются следующие запреты: на размещение рекламы; на репост другими каналами их сообщений; на распространение информации о возможных способах финансирования канала и его владельца.

4 октября Минцифры и РКН опубликовали на федеральном портале проектов нормативных правовых актов проекты подзаконных актов, устанавливающие порядок ведения реестра. Их общественное обсуждение завершилось 31 октября текущего года.

Согласно тексту проектов, такие паблики и каналы в соцсетях после добровольной верификации будут включаться РКН в соответствующий перечень. Владелец такого ресурса должен самостоятельно направлять минимальный объём базовых сведений о себе и своём канале, включая контактные данные, через портал Госуслуг, сайт РКН или с помощью чат-бота в социальной сети.

Как сообщили тогда в Минцифры, при включении паблика в перечень РКН сообщит об этом его владельцу и владельцу соцсети. Соцсеть в свою очередь, по замыслу авторов проектов, должна разместить на странице специальный знак и уникальную ссылку, по которой можно проверить, действительно ли паблик находится в перечне. "Каналы, верифицированные таким образом, смогут размещать рекламу российских компаний и принимать пожертвования. Если канал не будет включён, он не сможет вести рекламную деятельность, собирать донаты и его сообщения нельзя будет репостить в других каналах", - пояснили в ведомстве.

В министерстве считают, что новые механизмы помогут защитить владельцев популярных пабликов и каналов от аккаунтов-двойников, злоумышленники не смогут похитить страницу верифицированного автора, а граждане не будут вовлекаться в сомнительные схемы и направлять деньги сомнительным каналам.

При этом, заметили в ведомстве, персональные данные владельцев и авторов каналов в реестре храниться не будут, а через специальную форму на сайте РКН или уникальную ссылку в канале можно будет получить информацию только о том, включён канал в перечень или нет.