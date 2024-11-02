В мэрии Москвы прокомментировали проверку учителя физкультуры одного из колледжей

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Столичный департамент образования и науки опровергает информацию о том, что педагоги Первого Московского образовательного комплекса (МОК) подозреваются в недопустимом поведении в отношении учеников, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента.

В СМИ появилась информация о том, что учителя физкультуры одного из ведущих колледжей Москвы заподозрили в систематическом неподобающем поведении в отношении 16-летнего студента с шизофренией. Сообщалось, что подросток учится на факультете дизайна в колледже 1-го МОК.

"Педагоги Первого Московского образовательного комплекса не подозреваются в недопустимом и неподобающем поведении. В настоящий момент правоохранительными органами действительно проверяется информация о причастности одного из учителей московской школы к преступлению, совершенному в отношении несовершеннолетнего. Но важно отметить, что данный студент никогда не являлся учеником педагога, в отношении которого возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.

Департамент образования оказывает всестороннее содействие правоохранительным органам в расследовании. Кроме того, департамент готов оказать подростку и его семье помощь и поддержку, в том числе с привлечением городской психолого-педагогической службы.