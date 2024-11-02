Поиск

В мэрии Москвы прокомментировали проверку учителя физкультуры одного из колледжей

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Столичный департамент образования и науки опровергает информацию о том, что педагоги Первого Московского образовательного комплекса (МОК) подозреваются в недопустимом поведении в отношении учеников, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента.

В СМИ появилась информация о том, что учителя физкультуры одного из ведущих колледжей Москвы заподозрили в систематическом неподобающем поведении в отношении 16-летнего студента с шизофренией. Сообщалось, что подросток учится на факультете дизайна в колледже 1-го МОК.

"Педагоги Первого Московского образовательного комплекса не подозреваются в недопустимом и неподобающем поведении. В настоящий момент правоохранительными органами действительно проверяется информация о причастности одного из учителей московской школы к преступлению, совершенному в отношении несовершеннолетнего. Но важно отметить, что данный студент никогда не являлся учеником педагога, в отношении которого возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.

Департамент образования оказывает всестороннее содействие правоохранительным органам в расследовании. Кроме того, департамент готов оказать подростку и его семье помощь и поддержку, в том числе с привлечением городской психолого-педагогической службы.

МОК Департамент образования Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Автомобилистов Москвы призвали ездить только на зимней резине

Непогода сохранится в Москве до утра субботы

Непогода сохранится в Москве до утра субботы

Временный снежный покров установится в Москве 4 ноября

Временный снежный покров установится в Москве 4 ноября

Москвичей призвали ездить только на зимней резине из-за мокрого снега и сильного ветра в пятницу

Москвичей призвали ездить только на зимней резине из-за мокрого снега и сильного ветра в пятницу

В Москве здание Первого чешско-российского банка в Москве продали за 0,5 млрд рублей

Московский суд приговорил к 13,5 годам IT-специалиста, сотрудничавшего с ЦРУ

Похолодание ниже нуля градусов ожидается в Москве в ночь на субботу

Суд заменил реальный срок на условный для экс-замглавы Минпросвещения Раковой

Суд заменил реальный срок на условный для экс-замглавы Минпросвещения Раковой

Суд запретил жителю Бутова держать коз в нарушение ветеринарных правил

Суд запретил жителю Бутова держать коз в нарушение ветеринарных правил

Московским автомобилистам посоветовали поменять летнюю резину на зимнюю

Московским автомобилистам посоветовали поменять летнюю резину на зимнюю
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });