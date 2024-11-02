В Астраханской области завели дело по факту избиения воспитанника детского центра "Ручеек"

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - В Астраханской области возбуждено уголовное дело в отношении педагога центра помощи детям "Ручеек" в Икрянинском районе, подозреваемого в избиении ребенка, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Дело возбудили по статье 156 УК (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) после прокурорской проверки. Проверку начали после публикации в соцсетях видео о жестоком обращении с сиротами в этом учреждении. Проверка установила, что летом 2024 года социальный педагог нанес телесные повреждения ребенку "под видом мер воспитательного характера". Областная прокуратура взяла расследование на контроль.

27 октября в Следственном комитете сообщили, что председатель СКР Александр Бастрыкин поручил провести проверку по следам тех же публикаций о ненадлежащем исполнении обязанностей директором центра "Ручеек" в селе Икряное. "Руководитель учреждения, в котором воспитываются дети, оставшиеся без попечения родителей, систематически применяет к несовершеннолетним физическую силу, а также совершает в отношении них иные противоправные действия", - говорилось в пресс-релизе СК.