Поиск

В Астраханской области завели дело по факту избиения воспитанника детского центра "Ручеек"

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - В Астраханской области возбуждено уголовное дело в отношении педагога центра помощи детям "Ручеек" в Икрянинском районе, подозреваемого в избиении ребенка, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Дело возбудили по статье 156 УК (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) после прокурорской проверки. Проверку начали после публикации в соцсетях видео о жестоком обращении с сиротами в этом учреждении. Проверка установила, что летом 2024 года социальный педагог нанес телесные повреждения ребенку "под видом мер воспитательного характера". Областная прокуратура взяла расследование на контроль.

27 октября в Следственном комитете сообщили, что председатель СКР Александр Бастрыкин поручил провести проверку по следам тех же публикаций о ненадлежащем исполнении обязанностей директором центра "Ручеек" в селе Икряное. "Руководитель учреждения, в котором воспитываются дети, оставшиеся без попечения родителей, систематически применяет к несовершеннолетним физическую силу, а также совершает в отношении них иные противоправные действия", - говорилось в пресс-релизе СК.

СКР Александр Бастрыкин Ручеек Икрянинский район Астраханская область Икряное
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ОАЭ начали поставлять в Россию сливочное масло

ОАЭ начали поставлять в Россию сливочное масло

Движение морского пассажирского транспорта в Севастополе восстановлено

Колокола затопленной колокольни Калязина будут приводить в действие дистанционно

Колокола затопленной колокольни Калязина будут приводить в действие дистанционно

Экоактивистка Чирикова стала фигуранткой дела об оправдании терроризма

Экоактивистка Чирикова стала фигуранткой дела об оправдании терроризма

Роспотребнадзор запросил в Турции данные о жалобах россиян на неизвестный вирус

Роспотребнадзор запросил в Турции данные о жалобах россиян на неизвестный вирус

"Новые люди" предложили запретить въезд мигрантов в РФ без контракта с работодателем

"Новые люди" предложили запретить въезд мигрантов в РФ без контракта с работодателем

РФ предложила установить на полгода квоту на беспошлинный ввоз сливочного масла

РФ предложила установить на полгода квоту на беспошлинный ввоз сливочного масла

Российское подразделение Jaguar - Land Rover приобрел местный топ-менеджмент

Российское подразделение Jaguar - Land Rover приобрел местный топ-менеджмент

Лишенных лицензии российских производителей алкоголя будут контролировать из космоса

Банк России не стал менять список из 13 системно значимых банков

Банк России не стал менять список из 13 системно значимых банков
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });