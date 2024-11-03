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В Москве близок к обновлению исторический футбольный стадион "Локомотив"

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о ходе работ по обновлению футбольного стадиона "Локомотив".

"Приводим в порядок исторический стадион "Локомотив" в Люблине", - написал мэр столицы в своем телеграм-канале в воскресенье.

По данным Собянина, в настоящее время на объекте завершено устройство футбольных полей с подогревом, заканчивается монтаж трибуны для болельщиков, сделаны дорожка для бега и спортплощадка с тренажерами.

"После открытия на стадионе "Локомотив" можно будет тренироваться и проводить матчи круглый год, в любую погоду", - написал Собянин.

Спортобъект перестали использовать в 2015 году из-за его обветшания.

В середине прошлого века на этом стадионе базировался московский футбольный клуб "Локомотив", проводивший домашние матчи в рамках Высшей лиги чемпионата СССР.

Локомотив футбол
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