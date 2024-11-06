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В Москве участок 3-й Тверской-Ямской перекрыли из-за пожара

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - В центре Москвы для движения перекрыли участок 3-й Тверской-Ямской улицы из-за пожара, сообщили в пресс-службе столичного управления Госавтоинспекции и городском Департаменте транспорта.

Улицу перекрыли у дома 15.

"На 3-ей Тверской-Ямской в жилом доме горит чердак и перекрытия между четвертым и пятым этажами", - сообщили в МЧС.

Пожар тушат.

Сотрудники Госавтоинспекции обеспечивают беспрепятственный проезд спецтехники для тушения пожара, а также организуют отвод транспорта на соседние улицы.

МЧС Госавтоинспекция Москва 3-я Тверская-Ямская
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