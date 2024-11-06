В Москве участок 3-й Тверской-Ямской перекрыли из-за пожара
Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - В центре Москвы для движения перекрыли участок 3-й Тверской-Ямской улицы из-за пожара, сообщили в пресс-службе столичного управления Госавтоинспекции и городском Департаменте транспорта.
Улицу перекрыли у дома 15.
"На 3-ей Тверской-Ямской в жилом доме горит чердак и перекрытия между четвертым и пятым этажами", - сообщили в МЧС.
Пожар тушат.
Сотрудники Госавтоинспекции обеспечивают беспрепятственный проезд спецтехники для тушения пожара, а также организуют отвод транспорта на соседние улицы.