Пожар на 3-й Тверской-Ямской улице локализован на 80 квадратных метрах

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - В центре Москвы пожар в жилом доме на 3-й Тверской-Ямской улице локализован на площади 80 квадратных метров, сообщили в МЧС столицы. Пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что там в многоквартирном жилом доме загорелись чердак и межэтажные перекрытия. Пожар тушат.

На время тушения на 3-й Тверской-Ямской улице перекрывали движение у дома 15, затем зону перекрытия расширили до Оружейного переулка. Затем также перекрыли участок 2-й Тверской-Ямской улицы от Оружейного переулка до 2-го Тверского-Ямского переулка, сообщил Департамент транспорта.