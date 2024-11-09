Взрыв газа произошел в пятиэтажке на Карельском бульваре в Москве

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Пожар произошел на последнем этаже с последующим обрушением межкомнатных перегородок в квартире на Карельском бульваре в Москве, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС в субботу.

"На Карельском бульваре, дом 23, установлено, что в результате пожара в квартире на последнем этаже 5-этажного многоквартирного дома пострадали семь человек, в том числе четверо детей. В настоящее время возгорание ликвидировано на площади 20 кв. метров", - говорится в сообщении.

В результате произошедшего в квартире произошло обрушение межкомнатных перегородок.

Дальнейшая информация уточняется.

Со своей стороны столичный СК сообщил, что по факту инцидента на севере Москвы организована доследственная проверка. По словам ведомства, предварительно пострадали шесть человек.

"Следователи и криминалисты столичного СК совместно с оперативными службами приступили к осмотру места происшествия, в ближайшее время будет назначен ряд экспертиз", - добавили в столичном СК.

В свою очередь, Тимирязевская межрайонная прокуратура сообщила, что процессуальная проверка по факту произошедшего находится на контроле ведомства.

"На месте работу правоохранительных органов и специальных служб координирует первый заместитель межрайонного прокурора Дмитрий Егоров", - говорится в сообщении.