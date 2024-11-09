Поиск

Взрыв газа произошел в пятиэтажке на Карельском бульваре в Москве

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Пожар произошел на последнем этаже с последующим обрушением межкомнатных перегородок в квартире на Карельском бульваре в Москве, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС в субботу.

"На Карельском бульваре, дом 23, установлено, что в результате пожара в квартире на последнем этаже 5-этажного многоквартирного дома пострадали семь человек, в том числе четверо детей. В настоящее время возгорание ликвидировано на площади 20 кв. метров", - говорится в сообщении.

В результате произошедшего в квартире произошло обрушение межкомнатных перегородок.

Дальнейшая информация уточняется.

Со своей стороны столичный СК сообщил, что по факту инцидента на севере Москвы организована доследственная проверка. По словам ведомства, предварительно пострадали шесть человек.

"Следователи и криминалисты столичного СК совместно с оперативными службами приступили к осмотру места происшествия, в ближайшее время будет назначен ряд экспертиз", - добавили в столичном СК.

В свою очередь, Тимирязевская межрайонная прокуратура сообщила, что процессуальная проверка по факту произошедшего находится на контроле ведомства.

"На месте работу правоохранительных органов и специальных служб координирует первый заместитель межрайонного прокурора Дмитрий Егоров", - говорится в сообщении.

МЧС Карельский бульвар
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Московском регионе выявлены 250 мигрантов-таксистов, работавших с нарушениями

Зимняя погода и снег сохранятся в Москве до среды

Зимняя погода и снег сохранятся в Москве до среды

Снегопад и метель ожидаются в Москве в воскресенье и понедельник

Снегопад и метель ожидаются в Москве в воскресенье и понедельник

Автомобилистов Москвы призвали ездить только на зимней резине

Непогода сохранится в Москве до утра субботы

Непогода сохранится в Москве до утра субботы

Временный снежный покров установится в Москве 4 ноября

Временный снежный покров установится в Москве 4 ноября

Москвичей призвали ездить только на зимней резине из-за мокрого снега и сильного ветра в пятницу

Москвичей призвали ездить только на зимней резине из-за мокрого снега и сильного ветра в пятницу

В Москве здание Первого чешско-российского банка в Москве продали за 0,5 млрд рублей

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });