Движение по Карельскому бульвару, где произошел взрыв газа в жилом доме, перекрыто

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Движение по Карельскому бульвару в направлении Вагоноремонтной улицы перекрыто, на месте работают оперативные службы города после того, как в квартире жилого дома произошёл пожар, сообщили в столичном департаменте транспорта.

В Дептрансе призвали выбирать пути объезда.

"По информации прокуратуры Москвы, в квартире жилого дома на Карельском бульваре произошел пожар. На месте работают оперативные службы города", - говорится в телеграм-канале департамента.

Ранее пресс-служба столичного главка МЧС сообщила, что газ взорвался в квартире пятиэтажки на Карельском бульваре в Москве, семеро, включая четверых детей, пострадали. В результате взрыва газа в квартире произошло обрушение межкомнатных перегородок.