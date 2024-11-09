Поиск

Движение по Карельскому бульвару, где произошел взрыв газа в жилом доме, перекрыто

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Движение по Карельскому бульвару в направлении Вагоноремонтной улицы перекрыто, на месте работают оперативные службы города после того, как в квартире жилого дома произошёл пожар, сообщили в столичном департаменте транспорта.

В Дептрансе призвали выбирать пути объезда.

"По информации прокуратуры Москвы, в квартире жилого дома на Карельском бульваре произошел пожар. На месте работают оперативные службы города", - говорится в телеграм-канале департамента.

Ранее пресс-служба столичного главка МЧС сообщила, что газ взорвался в квартире пятиэтажки на Карельском бульваре в Москве, семеро, включая четверых детей, пострадали. В результате взрыва газа в квартире произошло обрушение межкомнатных перегородок.

Карельский бульвар Дептранс МЧС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Взрыв газа произошел в пятиэтажке на Карельском бульваре в Москве

В Московском регионе выявлены 250 мигрантов-таксистов, работавших с нарушениями

Зимняя погода и снег сохранятся в Москве до среды

Зимняя погода и снег сохранятся в Москве до среды

Снегопад и метель ожидаются в Москве в воскресенье и понедельник

Снегопад и метель ожидаются в Москве в воскресенье и понедельник

Автомобилистов Москвы призвали ездить только на зимней резине

Непогода сохранится в Москве до утра субботы

Непогода сохранится в Москве до утра субботы

Временный снежный покров установится в Москве 4 ноября

Временный снежный покров установится в Москве 4 ноября

Москвичей призвали ездить только на зимней резине из-за мокрого снега и сильного ветра в пятницу

Москвичей призвали ездить только на зимней резине из-за мокрого снега и сильного ветра в пятницу

В Москве здание Первого чешско-российского банка в Москве продали за 0,5 млрд рублей

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });