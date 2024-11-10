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Еще пять беспилотников сбиты в городских округах Раменское и Домодедово

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что еще пять беспилотников сбиты в городских округах Раменское и Домодедово.

"Продолжается работа ПВО Минобороны. Сбито ещё пять беспилотников в городских округах Раменское и Домодедово. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия", - написал Собянин в своем телеграм-канале в воскресенье.

Ранее в воскресенье Собянин сообщал об отражении силами ПВО атаки 12 беспилотников в городских округах Раменское, Домодедово и Коломна.

Сергей Собянин Раменское Коломна Домодедово
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