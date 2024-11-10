Собянин сообщил о 22 беспилотниках, сбитых в Подмосковье

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что сбиты 22 беспилотника, которые летели в направлении Москвы.

"При отражении атаки вражеских беспилотников сбито еще пять штук в городских округах Раменское и Домодедово. На данный момент уничтожено 22 беспилотника, летевших на Москву", - говорится в сообщении.

Ранее Собянин сообщал об отражении силами ПВО атаки 17 беспилотников в городских округах Раменское, Домодедово и Коломна.