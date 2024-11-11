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Стоимость трудового патента для мигрантов в Москве изменят с учетом реальных зарплат

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Стоимость трудового патента для мигрантов в Москве изменится с учетом реальной заработной платы физическим лицам, осуществляющих свою деятельность по патентам, его стоимость может измениться почти на 19%, сообщила глава департамента финансов Москвы Елена Зяббарова.

"В составе налогового законопроекта (который будет рассмотрен Мосгордумой - ИФ) (...) предусмотрено изменение стоимости патента на 18,7%. То есть здесь идет реформирование и донастройка этого режима, учитываются региональные коэффициенты, которые позволено принимать субъектам РФ", - сказала Зяббарова на заседании комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике.

"Мы этим правом воспользовались, и действительно уже приводим стоимость патента в соответствии с той реальной заработной платой, которая выплачивается по тем категориям физических лиц, которые заняты на этой работе и осуществляют ее по патентам", - добавила она.

Она уточнила, что в составе поступлений по налогу на доходы физических лиц, предусмотрены доходы по патентам трудовых мигрантов с ростом в 2025 году на 8,1%. В последующие два года также предусмотрен рост поступлений в бюджет. "Если говорить об абсолютных показателях, это 36,4 млрд на 2025 год, более 39 млрд на 2026 и 42 млрд на 2027 год", - добавила она.

Москва
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