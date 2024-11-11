Стоимость патента для трудовых мигрантов в Москве предлагают увеличить до 8,9 тыс. руб.

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Стоимость патента для трудовых мигрантов в Москве предлагается увеличить с 7,5 тыс. до 8,9 тыс. рублей в следующем году, сообщила заместитель руководителя департамента экономической политики и развития Москвы, начальник Управления налогового анализа Дарья Мурченко.

Как отметила Мурченко на комиссии Мосгордумы по социальной и экономической политике, предлагается внести ряд изменений в законы, касающиеся налогообложения. В частности, предлагается изменить размер стоимости патента для мигрантов.

Она напомнила, что стоимость этого патента состоит из трех составляющих - это базовая стоимость патента, федеральный коэффициент и региональный коэффициент, который предлагается проиндексировать в 2026 году.

"В этом году (2026) мы предлагаем установить региональный коэффициент в размере 2,594, и таким образом у нас стоимость патента вырастет с 7 500 до 8 900 рублей в месяц. И это будет способствовать выравниванию налоговой нагрузки на иностранных и на российских граждан", - сказала Мурченко.

Также она сообщила, что предлагается изменить индексацию ставок транспортного налога.

"Те ставки, которые у нас сейчас действуют, они были установлены больше 10 лет назад, они до сих пор не индексировались. И часть из них находится далеко от того порога, которые предусмотрен федеральным законодательством. То есть мы предлагаем рассмотреть плавную индексацию этих ставок во избежание резкого роста налоговой нагрузки, предусмотреть повышение ставок не более 10% ежегодно", - сообщила Мурченко.