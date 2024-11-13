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Музей истории ГУЛАГа в Москве приостановил работу

Музей истории ГУЛАГа в Москве приостановил работу
Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Музей истории ГУЛАГа с 14 ноября приостановил свою работу в Москве из-за выявленных специалистами нарушений пожарной безопасности.

"С 14 ноября 2024 года Музей истории ГУЛАГа временно приостанавливает свою работу. В результате осмотра музея специалистами Центра экспертиз, исследований и испытаний в строительстве были выявлены нарушения пожарной безопасности. Согласно заключению, они создают угрозу для безопасности и комфортного пребывания посетителей музея и должны быть устранены", - говорится в распространенные музеем сообщении.

В сообщении уточняется, что деньги за приобретенные билеты на мероприятия и посещение экспозиции можно будет вернуть в любое время.

Музей истории ГУЛАГа открылся в Москве в 2001 году, он посвящён памяти жертв репрессий.

Москва Музей истории ГУЛАГа
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