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Музей истории ГУЛАГа откроется после устранения нарушений пожарной безопасности

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Решение о приостановке деятельности Музея истории ГУЛАГа принято для безопасности посетителей, он откроется после исправления нарушений, соответствующая работа уже начата, сообщили "Интерфаксу" в департаменте культуры Москвы.

"Решение о временном приостановлении деятельности Государственного музея ГУЛАГа принято в целях безопасности посетителей (...) Замечания, указанные в акте (проверки музея - ИФ), касаются вопросов пожарной безопасности здания музея. Департаментом культуры уже начата работа по их анализу и устранению", - сообщили в пресс-службе департамента.

Там добавили, что "после исправления нарушений и получения необходимых разрешений обновленный музей снова сможет принять посетителей".

В департаменте отметили, что ежегодно музей посещают десятки тысяч москвичей и гостей города, а выявленные Центром экспертиз, исследований и испытаний в строительстве нарушения "создают угрозу для безопасности и комфортного пребывания посетителей музея".

Ранее сообщалось, что Музей истории ГУЛАГа в Москве с 14 ноября временно прекратил работу из-за нарушений пожарной безопасности.

Музей открылся в 2001 году, он посвящен памяти жертв репрессий.

Музей истории ГУЛАГа
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