Работу школы на востоке Москвы приостановили из-за кишечной инфекции

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Деятельность школы № 1512 на востоке Москвы приостановлена после выявления случаев кишечной инфекции, 30 человек обратились за медпомощью в поликлинику, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

"Роспотребнадзор 14 ноября приостановил образовательную деятельность в здании школы в связи с регистрацией нескольких случаев кишечной инфекции. На момент закрытия корпуса в поликлинику обратились 30 человек из 12 разных классов", - сказала директор школы № 1512 Елена Дегтярева, слова которой цитирует пресс-служба.

"У заболевших детей по результатам исследований клинического материала выявлен РНК норовируса 2 типа. Специалисты произвели забор суточной пробы питания, воды из всех кулеров, взяли смывы поверхностей и анализы у работников пищеблока и сотрудников школы, контактирующих с детьми", - уточнила она.

Директор школы отметила, что образцы исследуются на базе испытательного лабораторного центра ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Москве для установления причин и условий возникновения очага инфекции.

На время карантина в школе организовано дистанционное обучение, подчеркнула Дегтярева.

Ранее в СМИ появилась информация, что около полусотни детей отравились в московской школе № 1512, предварительно, водой из кулера. В каждом классе было минимум по одному зараженному норовирусом. Учреждение закрыли на карантин.