Отравление водой в московской школе не подтвердилось, дети могли заразиться контактно-бытовым путем

Все учащиеся выздоровели, в школе возобновился образовательный процесс

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Учащиеся московской школы №1512, у которых была выявлена кишечная инфекция, могли заразиться контактно-бытовым путем от первых заболевших, в бутилированной воде вирусы не обнаружены, сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

Управление Роспотребнадзора по Москве провело эпидемиологическое расследование в школе №1512 на востоке столицы, где ранее 32 школьника обратились к врачам с симптомами кишечной инфекции. У детей обнаружен норовирус - острая кишечная инфекция, возбудителем которой является один из кишечных вирусов.

"По итогам проверки в результатах лабораторных исследований суточной пробы питания, воды из всех кулеров, смывов с поверхностей и клинического материала у сотрудников школы норовирусы не обнаружены. Заражение детей могло произойти контактно-бытовым путем от первых заболевших", - говорится в сообщении.

Главный детский инфекционист Москвы, профессор Людмила Мазанкова отметила, что основной путь передачи любой кишечной инфекции, как и норовирусной инфекции - контактно-бытовой.

"Норовирусы очень заразны: буквально десятка частиц вируса, оставшихся на поверхности любого предмета, достаточно для заражения человека при контакте с ними. Поэтому попадание этого вируса в детский коллектив очень часто ведет к распространению кишечной инфекции среди детей", - сказала Мазанкова, слова которой цитирует пресс-служба департамента.

По ее словам, норовирус хорошо поддается лечению в домашних условиях и переносится в легких формах. "Лечение включает в себя обильное питье, прием энтеросорбентов и соблюдение диетического питания. Традиционно, главная защита от норовирусной и других кишечных инфекций - это соблюдение правил личной гигиены", - отметила инфекционист.

Всем обратившимся в поликлинику детям оказали необходимую помощь амбулаторно. На данный момент все заболевшие школьники выздоровели, отметили в пресс-службе. "Сегодня в школе возобновился образовательный процесс", - говорится в сообщении.

Роспотребнадзор 14 ноября приостановил деятельность школы №1512 на востоке Москвы после выявления случаев кишечной инфекции, 30 человек обратились за медпомощью в поликлинику. У заболевших детей по результатам исследований клинического материала выявлен РНК норовируса 2 типа. На время карантина в школе было организовано дистанционное обучение.

Ранее в СМИ появилась информация, что около полусотни детей отравились в московской школе №1512, предварительно, водой из кулера.