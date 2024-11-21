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Сильный ветер повалил деревья в Москве

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Случаи падения деревьев из-за сильного ветра с порывами до 20 м/с зафиксированы в Москве, говорится в сообщении комплекса городского хозяйства.

"В городе сильный ветер. Зафиксированы порывы до 20 м/с. Есть случаи падения деревьев. Городские службы оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья", - говорится в сообщении.

Мэрия просит людей воздержаться от пребывания на улице в непогоду, если это невозможно, быть предельно внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

Москва
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