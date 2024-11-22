Из-за непогоды без света оказались больше 230 тысяч жителей Центрального округа

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Энергетики "Россети Центр" устраняют последствия непогоды в регионах Центрального федерального округа, сообщает телеграм-канал компании, стихия нарушила энергоснабжение более чем 4 тысяч поселков и более 230 тысяч жителей.

По ЦФО прошли сильные дожди, переходящие в мокрый снег, на линии электропередачи налипал снег, скорость ветра при порывах достигала 22-27 метров в секунду. Это вызвало повреждения энергооборудования и локальные временные отключения электроснабжения, сильнее всего пострадали Тульская, Рязанская, Курская и Воронежская области, отметила компания.

Последствия аварий ликвидируют 593 аварийно-восстановительные бригады, 1313 специалистов и 606 единиц техники, они будут работать круглосуточно.