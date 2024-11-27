В Подмосковье выбрана главная новогодняя елка России

Ее привезут в Кремль 12 декабря

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Главная новогодняя елка страны выбрана, ее привезут в Кремль 12 декабря, сообщили "Интерфаксу" в Управлении делами президента (УДП) РФ в среду.

"Это 25-метровая ель, которой 90 лет, и найдена она вблизи деревни Знаменка Можайского городского округа Московской области", - сказали в пресс-службе УДП.

Там отметили, что отбор "елки номер один" проходил в соответствии со строгими параметрами: форма, объем хвои, состояние лап, внешний вид. "Диаметр ствола дерева 60 сантиметров, а размах веток 8 метров", - уточнил собеседник агентства.

По традиции украшенная елка будет установлена на Соборной площади Кремля, где она простоит все новогодние каникулы.

Официальная встреча главной новогодней елки страны состоится 12 декабря в 00:00 у Спасской башни Московского Кремля, добавили в пресс-службе.