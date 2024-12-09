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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 13:26

Главную новогоднюю елку страны спилили в Подмосковье

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - 30-метровая ель, которая украсит Соборную площадь Кремля, спилили в понедельник в Можайском округе, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

"Весь комплекс мероприятий по поиску и подготовке Главной новогодней елки страны обеспечивает Управление делами президента Российской Федерации. Это уже стало многолетней традицией. Очень большая работа была проведена заранее. Специалисты лесного хозяйства выбирали из нескольких деревьев в этом и других округах - был настоящий конкурс. Кремлевскую елку, которая будет стоять на Соборной площади, как обычно, украсят в русском стиле", - приводятся в сообщении слова заместителя начальника главного эксплуатационного управления Управделами президента Павла Зубова.

МоскваВ Подмосковье выбрана главная новогодняя елка РоссииЧитать подробнее

Комиссия проехала более 3 тыс. км и отсмотрела 25 претенденток, чтобы выбрать самое красивое и подходящее по всем параметрам дерево. Ель нашли вблизи деревни Знаменка Можайского округа. Возраст дерева - 90 лет, диаметр ствола - 60 см, размах нижних ветвей - 8 метров.

В сообщении отмечается, что выбор дерева обусловлен как красотой, так и удобством его транспортировки.

Вместо спиленной ели в Можайском округе высадят молодые деревья, саженцы которых передали главе округа, добавили в пресс-службе.

С 2007 года Главную новогоднюю елку в Кремль доставляют только из Подмосковья. Можайский городской округ уже третий раз становится ее родиной. Впервые дерево нашли здесь в 2009 году, затем - в 2019 году.

Доставит новогоднее дерево в столицу автопоезд, за рулем которого будет Дед Мороз. Через Спасские ворота Кремля ее провезут в ночь на 12 декабря, после чего установят на Соборной площади и украсят. Там она простоит до Крещения.

Подмосковье
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