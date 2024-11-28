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Площадь пожара на складе с краской в Подольске выросла до 2 тыс. кв. м

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Огонь, охвативший производственно-складское помещение с лакокрасочными изделиями в Подольске, распространился на 2 тыс. кв.м, сообщила пресс-служба МЧС РФ в четверг.

Ранее сообщалось о частичном обрушении кровли.

Отмечается, что тушение осложняется высокой пожарной нагрузкой внутри помещения.

"Группировка сил и средств увеличена. К ликвидации привлечено более 70 человек и 22 единицы техники. К месту пожара направлен пожарный поезд", - добавили в ведомстве.

Подольск Московская область
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