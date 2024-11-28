Поиск

В Подольске возник пожар на производстве лакокрасочных и пиротехнических изделий

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Огонь охватил здание по производству лакокрасочных и пиротехнических изделий на площади 1 тыс. кв. м. в Подольске, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе подмосковного главка МЧС в четверг.

"Произошел пожар внутри здания по производству лакокрасочных и пиротехнических изделий по адресу: Подольск, мкр. Климовск, ул. Московская, д. 15, стр. 1. Площадь возгорания составляет 1 тыс. кв. м. Силы и средства на месте", - заявили в пресс-службе.

Подольск Подмосковье МЧС РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ВТБ отметил резкий рост интереса сахалинцев к юаню

ВТБ отметил резкий рост интереса сахалинцев к юаню

"Мосбиржа" планирует возобновить утренние торги на срочном рынке в начале года

Военная операция на Украине

Два района Краснодарского края подверглись массированной атаке беспилотников

Что произошло за день: среда, 27 ноября

Решетников не видит фундаментальных факторов в ослаблении рубля

Решетников не видит фундаментальных факторов в ослаблении рубля

Россия будет наращивать поставки газа через Казахстан в Узбекистан

Вице-губернатор Ростовской области Кушнарев арестован до 24 января

Вице-губернатор Ростовской области Кушнарев арестован до 24 января

Безработица в РФ в октябре обновила исторический минимум

Безработица в РФ в октябре обновила исторический минимум

Рубль подорожал на новости о решении ЦБ ограничить покупку валюты

В аэропортах Москвы и Оренбургской области начнется эксперимент по регистрации иностранцев

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });