В Подольске возник пожар на производстве лакокрасочных и пиротехнических изделий

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Огонь охватил здание по производству лакокрасочных и пиротехнических изделий на площади 1 тыс. кв. м. в Подольске, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе подмосковного главка МЧС в четверг.

"Произошел пожар внутри здания по производству лакокрасочных и пиротехнических изделий по адресу: Подольск, мкр. Климовск, ул. Московская, д. 15, стр. 1. Площадь возгорания составляет 1 тыс. кв. м. Силы и средства на месте", - заявили в пресс-службе.