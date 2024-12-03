В массовом ДТП с участием автобуса на севере Москвы никто не пострадал

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - На севере Москвы произошло ДТП с участием легковых автомобилей и автобуса, никто не пострадал, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУП "Мосгортранс".

"Сегодня около 8:05 на Ленинградском проспекте, в районе дома 37к1, произошло ДТП с участием легковых автомобилей и автобуса маршрута е30. В результате ДТП пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Причины происшествия устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.

В московском департаменте транспорта сообщили, что из-за массового ДТП движение в сторону центра по дублёру проспекта затруднено. В ведомстве призвали выбирать альтернативные маршруты.

Ранее в СМИ появилась информация, что десяток автомобилей и автобус столкнулись на Ленинградском проспекте у станции метро "Динамо".