Движение на Ленинградском проспекте Москвы восстановлено после массового ДТП

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Движение на Ленинградском проспекте в Москве, где произошло массовое ДТП с участием автобуса, восстановлено, сообщили в столичном департаменте транспорта.

Ранее в пресс-службе ГУП "Мосгортранс" "Интерфаксу" сообщили, что на севере города на Ленинградском проспекте произошло ДТП с участием легковых автомобилей и автобуса, в результате которого никто не пострадал. Движение в сторону центра по дублёру было затруднено.

Причины происшествия устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.