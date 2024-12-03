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Пробки в Москве достигли 8 баллов

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Вечером во вторник движение в Москве затруднено, "Яндекс.карты" оценивают загруженность дорог в 8 баллов.

Департамент транспорта столицы советует переходить на общественный транспорт из-за интенсивного движения в центре. По данным Центра организации дорожного движения, средняя скорость движения в городе - 28 км/ч. Интенсивное движение сейчас на внешней стороне МКАД в районе Химкинского моста, Ленинградском шоссе по направлению в область, а также на внутренней стороне МКАД в районе Новокуркинского шоссе.

Свободное движение сейчас на МСД в районе Косинского шоссе; а также Волгоградском проспекте в центр.

МКАД Химки Москва Дептранс
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