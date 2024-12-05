Поезда ЦППК переходят на новый график с 15 декабря

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Центральная пригородная пассажирская компания совместно с Московской железной дорогой внесёт изменения в график движения поездов с 15 декабря, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ЦППК.

"Поезда МЦД-1 и МЦД-2 ускорятся до 5 минут. Ряд пригородных поездов на всех направлениях будет ходить существенно быстрее, время отправления и прибытия станет более удобным, интервалы пересадок сократятся. Назначены дополнительные поезда и экспрессы, увеличится составность некоторых поездов", - говорится в сообщении.

Так, на Белорусском направлении поезда МЦД-1 будут курсировать до 5 минут быстрее. На участке от Белорусского вокзала до станции Усово движение поездов будет восстановлено в прежнем объеме - 36 рейсов ежедневно. Также изменено время отправления некоторых поездов, прибывающих и отправляющихся от Звенигорода, Можайска и Гагарина. До 25 минут быстрее будут курсировать поезда от Можайска и Гагарина и в обратном направлении.

На Савеловском направлении дальние поезда будут ускорены: на участке от Савеловского вокзала до Савелово - 10 поездов до 23 минуты, от Савеловского вокзала до Дубны - 8 поездов до 29 минут, от Савеловского вокзала - два поезда до 16 минут. Все остальные поезда ускорены в пределах 5 минут.

На Курском и Рижском направлениях поезда МЦД-2 будут курсировать на 5 минут быстрее. Два поезда дальнего пригорода от Москвы до Тулы и обратно ускорены до 8 минут, четыре поезда на участке от Москвы до Волоколамска - до 12 минут, от Москвы до Шаховской - девять поездов до 11 минут. Все остальные поезда ускорены в пределах 5 минут.

Кроме того, оптимизированы отправление последнего поезда из Волоколамска и интервал между поездами из Шаховской по рабочим дням в сторону Москвы, организованы удобные пересадки из Шаховской на дизель-поезда до Ржева и обратно.

На Казанском направлении назначен новый экспресс из Голутвина, оптимизировано время отправления поездов № 6130 Москва - Голутвин и № 6770 Москва - Шиферная. Назначен дополнительный поезд от Егорьевска-2, скорректировано движение до станции Черусти и режим следования ряда поездов по станции Люберцы-1.

На Киевском и Горьковском направлениях некоторые поезда и экспрессы Москва - Калуга-1 будут ходить быстрее, время их отправления скорректировано. До 33 минут ускорены поезда Москва - Владимир - Москва и Петушки - Апрелевка. Несколько поездов, курсирующих между Москвой и Калугой, стали 11-вагонными.

Также изменилось время отправления электропоездов между Москвой и станцией Нара, Москвой и станцией Петушки, Апрелевкой и станцией Фрязино. Продлены некоторые рейсы на участке от Фрязево до станций Павловский Посад и Храпуново и от Храпуново до Купавны.

На Павелецком направлении по выходным будут назначены два рейса экспрессов Москва - Узуново. На станции Узуново восстановлена пересадка с поезда из Троекурово на рейс до Рязани-1. Поезд Москва - Узуново ускорен на 18 минут, некоторые маршруты продлены на участке Ступино - Ожерелье.

Помимо того, на Ярославском направлении на некоторых станциях будет сокращено время хода до Монино и Александрова от 3 до 5 минут вне часа пик.