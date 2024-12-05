Склад горит в подмосковном Дзержинском на 1,1 тыс. кв. м

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Ангар с макулатурой и погрузочной техникой горит в Дзержинском, сообщила пресс-служба МЧС РФ в четверг.

"Загорание каркасно-металлического ангара произошло в г. Дзержинский городского округа Люберцы Московской области. По предварительной информации, внутри склада макулатура и погрузочная техника. Площадь пожара 1,1 тыс. кв. метров", - говорится в сообщении.

К тушению привлечены 44 человека и 14 единиц техники.