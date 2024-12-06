Пожар на складе с макулатурой и погрузочной техникой в Подмосковье локализован

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Пожарные локализовали возгорание на складе с макулатурой и погрузочной техникой в подмосковном Дзержинске, сообщает МЧС РФ.

"Пожар на складе в Подмосковье локализован", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

Ранее сообщалось, что в Дзержинском загорелся каркасно-металлический ангар. Площадь пожара составила 1,1 тыс. кв. метров. В тушении задействовано 44 специалиста и 14 единиц техники.