В Москве появился новый маршрут электробусов в районе Останкино

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Электробусы вышли на новый 561 маршрут в Москве от МЦД-3 (D3) "Останкино" до станции метро "Алексеевская", в будние дни на маршруте будут работать шесть автобусов, сообщили в столичном дептрансе в воскресенье.

"7 декабря электробусы вышли на маршрут 561. Продолжаем расширение сети электробусных маршрутов по поручению Мэра Москвы Сергея Собянина", - приводит пресс-служба слова заммэра столицы Максима Ликсутова.

Ликсутов отметил лидерство Москвы по количеству электробусов в Европе. Более 2,2 тыс. машин работают на 176 маршрутах столицы.