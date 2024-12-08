До 13 см снега выпало за сутки в Москве

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Прирост свежевыпавшего снега в Москве за сутки составил до 13 см.

Наибольшее количество осадков зафиксировано в Северо-Восточном, Зеленоградском и Северо-Западном административных округах, говорится в сообщении комплекса городского хозяйства, распространенном в воскресенье.

В 11:00 городские службы в очередной раз приступили к сплошному механизированному прометанию проезжей части, тротуаров, дворовых территорий с последующей противогололедной обработкой. Цикл работ повторят в 16:00, уточняется в сообщении.

"Просим автомобилистов строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, с пониманием относиться к работе коммунальных служб и не препятствовать движению колонн техники", - добавили в пресс-службе комплекса.