Ледяной дождь ожидается до конца дня в Москве
Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Комплекс городского хозяйства предупреждает водителей, что до конца дня в Москве, по прогнозам синоптиков, возможен ледяной дождь.
Автомобилистов призвали быть внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.
Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соотвествии с погодными условиями.
Ранее сообщалось, за последние сутки в столице выпало до 13 см снега.