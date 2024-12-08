Ледяной дождь ожидается до конца дня в Москве

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Комплекс городского хозяйства предупреждает водителей, что до конца дня в Москве, по прогнозам синоптиков, возможен ледяной дождь.

Автомобилистов призвали быть внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соотвествии с погодными условиями.

Ранее сообщалось, за последние сутки в столице выпало до 13 см снега.